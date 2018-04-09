370 مشاركاً يتنافسون في "جائزة القاسمية للقرآن والسنة"

الشارقة 24 - وام:

انطلقت، أمس الأحد، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التصفيات النهائية لـ "جائزة الجامعة القاسمية الدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية"، في دورتها الرابعة، والتي تستمر 4 أيام، في مقر الجامعة، بجوائز إجمالية تصل إلى 300 ألف درهم.

يشارك في الجائزة 370 مشاركاً ومشاركة من داخل الدولة يمثلون 26 جامعة من بينهم 67 مشاركاً ومشاركة من الجامعة القاسمية، فيما بلغت عدد المشاركات من خارج الدولة 21 مشاركاً يمثلون 12 جامعة.

ثمن سعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة، لأنشطتها ومبادراتها التي تستلهم رؤية سموه ومحورها بناء الإنسان والعناية بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتجويداً، وإيصال منهج ورسالة الجامعة القاسمية للعالم أجمع وهي وسطية الإسلام وسماحته بجانب ما تقدمه من علوم عصرية وإسلامية للدارسين بها.

وأشاد بتعاون مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة مع الجائزة من خلال لجنة التحكيم، لافتاً إلى أن التحكيم في جائزة هذا العام سيكون إلكترونياً.

وأشار سعادته إلى أن الحفل الختامي للجائزة سيقام يوم 12 إبريل الجاري في مقر الجامعة القاسمية، وينال الفائز الأول في "فرع القرآن كاملاً" 20 ألف درهم، فيما ينال الفائز الأول في فرع "العشرين جزءاً" 15 ألف درهم، وفي فرع "العشرة أجزاء" 10 آلاف درهم، أما الفائز الأول في فرع "الخمسة أجزاء" ينال ثمانية آلاف درهم، وأخيراً الفائز الأول بفرع "السنة النبوية" ستة آلاف درهم، بينما سينال الفائزون بالمراكز الثانية والثالثة لأفرع الجائزة مبالغ تتراوح ما بين 15 ألفاً إلى ثلاثة آلاف درهم.