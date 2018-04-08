"أميركية الشارقة" تنظم يوماً مفتوحاً لبرامج الدراسات العليا

الشارقة 24:

شهد مئات من الزوار المهتمين بمتابعة دراساتهم العليا اليوم المفتوح الذي نظمته الجامعة الأميركية في الشارقة يوم السبت الماضي، في المبنى الرئيسي للجامعة، وتسنى للحضور معرفة المزيد عن برامج الماجستير الـ 14 المطروحة من قبل الجامعة بالإضافة لبرنامج الدكتوراه في الهندسة الذي تم طرحه مؤخراً في إدارة النظم الهندسية، كما تسنى للزوار أيضاً التعرف على المركز الجديد في الجامعة للتعليم التنفيذي والمهني، والذي يقدم برامج خاصة وأخرى عامة مصممة لتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الهيئات والمؤسسات، ولمساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم المهنية.

وقد تمكن زوار اليوم المفتوح من التحدث إلى الطلاب المسجلين حالياً في برامج الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في الشارقة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون التدريس في هذه البرامج، كما سيتم توفير المعلومات حول خيارات التعلم المرنة، والمنح التدريسية والبحثية المتاحة للطلبة المؤهلين.

وقال الدكتور محمد الترهوني نائب وكيل الجامعة للدراسات العليا: تطرح الجامعة الأميركية في الشارقة تشكيلة واسعة من برامج الماجستير ذات المستوى العالمي في المجالين التقني وغير التقني، ونسعى الآن لتوسعة هذه التشكيلة من برامج الدراسات العليا لتشمل مستوى الدكتوراه، والتي سنبدأها ببرنامج في إدارة النظم الهنسية والذي سيبدأ طرحه في خريف 2018، وسيتم طرح المزيد من برامج الدكتوراه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، واليوم المفتوح هو الفرصة المثلى للزوار المهتمين للتعرف على هذه البرامج وعلى المنح التدريسية والبحثية المتاحة للطلبة.

وتوفر الجامعة الأميركية في الشارقة برامج الدراسات العليا التي ستساعد على توليد القدرات والإمكانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى البرامج التي تعزز الفكر والتجديد في مجال الأعمال، وهي المجالات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتطرح الجامعة الأميركية في الشارقة مجموعة واسعة من برامج الماجستير، تغطي مجالات تشمل الهندسة، والتخطيط الحضري، وتعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، والرياضيات، والترجمة، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وقد بذلت الجامعة جهداً لتوفير برامج دراسات عليا في المجالات الأكثر طلباً من قبل المختصين في المنطقة، وتلك البرامج التي لها أكبر تأثير على مستقبل الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.