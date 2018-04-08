"أميركية الشارقة" توقع مذكرة تفاهم مع "بارسونز"

الشارقة 24:

وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة وبارسونز مذكرة تفاهم في تعاون تعليمي يهدف إلى تهيئة الطلبة للمهن المستحدثة نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع.

ومن خلال برنامج الارتباط الصناعي، ستجري كل من بارسونز والجامعة الأميركية في الشارقة أنشطة بحثية مشتركة وفرصاً تعليمية تدعم الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وقال جاري ادامز، رئيس بارسونز في الشرق الأوسط وأفريقيا، "من خلال دمج الحلول التكنولوجية منذ بداية المشاريع وحتى اكتمالها، توفر بارسونز أقصى استفادة استثمارية ممكنة لعملائها من خلال فوائد مثل التصميم وكفاءة العمليات والأمان"، مضيفاً بأنه من المذهل دمج التطبيقات الجديدة مع التكنولوجيا الحالية في الوقت الذي نتحدى فيه أنفسنا للابتكار بشكل مستمر.

أما الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، فقال، "تسعى الجامعة في هذه المرحلة من تطورها، لأن تصبح واحدة من الجامعات البحثية الرئيسية في المنطقة. وهذا التعاون مع بارسونز ما هو إلا خطوة في هذا الاتجاه حيث سيسهم بتوفير نظرة على العالم الحقيقي لطلبتنا ويعرفهم باستخدام التقنيات المتقدمة في الميدان".