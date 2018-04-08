مؤتمر "السياحة تنمية مستدامة " يحل ضيفاً على خورفكان

الشارقة 24:

بمشاركة العديد من الشخصيات الدولية في مجال السياحة، تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان "السياحة تنمية مستدامة" في 24 إبريل الجاري، وتستمر فعالياته على مدى يومين، وتنظمه فروع جامعة الشارقة بمدينة خورفكان.

يشارك في المؤتمر أكثر من 23 باحثاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

كما يستضيف المؤتمر عدداً من العلماء والخبراء كمتحدثين رئيسين، وهم الأستاذ الدكتور لوتشو كاربونارا أستاذ التخطيط الحضري في كلية الهندسة المعمارية الأولى بجامعة "سابينزا " في إيطاليا، ليتحدث عن أهمية التراث في تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وسعادة سلطان حمد المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسوف يتناول في مداخلته تطوير المشروعات السياحية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

كما يتحدث سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عن تطوير المشروعات السياحية لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، ويستعرض الأستاذ ميرزا محمد تياب المدير العام في وزارة السياحة والثقافة الماليزية، التجربة الماليزية في تحقيق الجودة والتنمية المستدامة في قطاع السياحة.

كما يصاحب المؤتمر معرضاً خاصاً تشارك فيه العديد من الهيئات السياحية، لعرض مشروعاتها لتساهم في تعريف المشاركين والزائرين بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع السياحي، وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والإقليمي.