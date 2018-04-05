جامعة الشارقة تستقبل سليمان بركة صاحب كرسي أستاذية باليونيسكو

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور سليمان بركة صاحب كرسي أستاذية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "UNESCO" في علوم الفضاء والفيزيائية الفلكية فرع فلسطين، حيث تهدف زيارته لتنمية أنشطة البحث والتوعية في علوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية في الجامعة، إلى جانب تأسيس ودعم شبكة اتصال لتبادل المعرفة والمعلومات في هذا المجال محلياً وعالمياً لإنتاج المعرفة والفهم في مجال علوم الفضاء والفلك وتعزيز مكانة جامعة الشارقة والمركز على الصعيد العالمي كمساهمين في تطوير مجال دراسة الفضاء والفلك.

خلال الزيارة، تعرف الأستاذ الدكتور سليمان بركة على أهم المرافق والمراكز والإدارات والمبادرات العلمية في الجامعة حيث قام بزيارة قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك والمختبرات بكلية العلوم، وألقى محاضرة على أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول وضع إطار يوضح حركية البلازما الفضائية والارتباط بين الغلافين المغناطيسي والأيوني.

كما زار مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة وتعرف على أقسام ومختبرات المركز المختلفة، وشارك في جلسة نقاشية بحضور الدكتور الياس فرنيني نائب مدير المركز للمختبرات والمرصد، وباحثي المركز، وتمت مناقشة بعض المبادرات والمقترحات لدعم وتطوير المركز والمختبرات كبناء محطة جيومغناطيسية لتكون ضمن شبكة محطات عالمية تستخدم في دراسات الفضاء، وإمكانية إنشاء وحدات تحليل بيانات البعثات الفضائية وتدريب باحثي ورواد الفضاء في المركز.