طالبات جامعة الشارقة يطلقن مبادرة "سواعد زايد" في أذربيجان

الشارقة 24:

تماشياً مع عام زايد الخير، وبمبادرة من طالبات قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال في جامعة الشارقة فرع كلباء، زارت الطالبات جمهورية أذربيجان، ضمن مشروع تخرجهن تحت عنوان "فذ"، الذي يهدف إلى تعريف طلبة جامعة باكو على دولة الإمارات وتاريخها، وعرض الخدمات والإنجازات ومآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ونهجه في العلاقات الطيبة التي امتدت إلى الكثير من دول العالم.

تضمن مشروع التخرج عرضاً لفيلم قصير عن مكانة الوالد زايد في القلوب، وكيف يتوارث الأجيال حبه جيلاً بعد جيل.

ثم التقت الطالبات سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في منزله بالعاصمة باكو، لغرس نخلة في حديقة منزله تحت شعار "غرست في عام زايد".

أشرف على المشروع المشرف الأكاديمي الأستاذة نورة الهوتي، ونفذته الطالبات: أمل سعيد علي الغافري، وعلياء علي قضيب الزعابي، وفرح سالم سعيد الزعابي، وعائشة عبيد سعيد المراشدة، وفاطمة محمد راشد الكندي، وروية خلفان معضد القايدي.