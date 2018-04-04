جامعة الشارقة فرع خورفكان تفوز بجائزة أفضل مبادرة شبابية

الشارقة 24:

بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أعلنت نتائج جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي حصل فيها طلاب من كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع خورفكان على جائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الحالية 2018، والتي تستهدف فئة الشباب من سن 18 إلى 30.

حيث شاركت الكلية ضمن فعاليات الجائزة من خلال مشروع التخرج المقدم من الطالبان فيصل محمد عبد الله النقبي، وأحمد خلفان سالم الوالي، وبإشراف نورة أحمد يوسف الهوتي، المحاضر في الكلية، بعنوان "إدارة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة"، والذي ركز على عرض تجربة للتحول للحكومة الإلكترونية من خلال عرض اقتراح لبرنامج لوحة تحكم تمكن الإدارات الحكومية من التواصل وعقد الاجتماعات وتبادل التعميمات إلكترونياً.