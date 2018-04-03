جامعة الشارقة تكرم الفائزين بالابتكار البحثي في الأمن الإلكتروني

الشارقة 24:

كرم سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، فريق عمل المجموعة البحثية (OpenUAE)، لحصوله على جائزة "الابتكار البحثي في الأمن الإلكتروني"، والتي كان قد نظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني.

يتكون فريق جامعة الشارقة من: الدكتور قاسم ناصر أستاذ مشارك ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بكلية الهندسة، والدكتورة منار أبو طالب الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسوب بكلية العلوم، والدكتور علي بو ناصيف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب بكلية الهندسة.

كما كرم سعادته طلبة جامعة الشارقة الفائزين بهاكاثون الإمارات والذي أقيم تحت شعار "بيانات من أجل السعادة"وهم: رفا حميد، والإمام عبد المنعم الإمام من كلية العلوم قسم علوم الحاسوب، ورشيد عثمان من كلية الهندسة قسم هندسة مدنية، لحصولهم على المركز الثاني عن ابتكارهم جهاز " Community Power Is Our" وهو جهاز لتوليد الطاقة من خلال التمارين والذي يمكن وضعه في أماكن العمل، كما كرم الطالبة شام عوض الخلف الفائزة بالمركز الثالث عن ابتكارها لعبة فكرية للأشخاص ذوي الإعاقة اليدوية، من خلال عصابة لقراءة إشارات العقل دون أدنى مجهود بدني.

حضر التكريم الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والدكتورة نادية فرحات مديرة إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة.