فعالية "اكتشف جامعة الشارقة" تسلط الضوء على تجارب الطلبة الملهمة

الشارقة 24:

تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وحضور الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، نظم مجلس طلاب وطالبات جامعة الشارقة فعالية "اكتشف جامعة الشارقة" في دورتها الثالثة، تحت شعار "اترك بصمة، كن مؤثراً"، استضافت خلاله متحدثين ملهمين في مجال العمل والتواصل الاجتماعي، وشارك فيها الطلبة المبدعون والفنانون والرسامون بقصصهم وتجاربهم المؤثرة، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على العمل الجاد والسعي لتحقيق أهدافهم وأحلامهم من خلال مواجهة الصعوبات والتغلب عليها، إلى جانب اطلاعهم على التجارب والخبرات التي يمكنهم الاستفادة منها.

حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب، والكاتبة والمهندسة ولاء الشحي، والدكتورة ضحى الحيالي صيدلانية ومؤلفة، والمهندس عبد الله صاحب حساب لغتي هويتي، والإعلامي هزاع الكتبي، وبنت الراهي ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، وحرم الشامسي رائدة فكر في أساليب التربية الحديثة، وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة وأولياء الأمور.

وفي كلمة لها، تحدثت الشيخة عائشة خالد القاسمي عن مسيرتها الدراسية والعملية، ومفهوم النجاح من خلال مواجهة التحديات، والصفات التي اكتسبتها من التجارب والإصرار على تحقيق الأهداف، كما وجهت الطلبة بالتحلي بروح المبادرة والمثابرة في الحياة والسعي لاكتساب الخبرات من خلال التواصل مع الآخرين والتعلم منهم.

ثم استعرض مجموعة من الطلاب والطالبات بعض التجارب الشخصية والخبرات التي تنوعت بين العلمية والثقافية والاجتماعية والتطوعية والإبداعية، حيث تحدثت الطالبة ندى دهاوي عن القوة التي تمتلكها في مواجهة المرض وقدرة الإنسان على تحقيق الأهداف من خلال العمل الجاد، وتحدثت الطالبة محبات سمير عن مفهوم الإمكانيات المتعددة والسعي إلى تطوير المهارات والمواهب في جميع مجالات الحياة وعدم التركيز على جانب واحد فقط، كما تحدث الطالب عمر سالم عن طريق الموهبة وطريق التعليم وكيف يمكن تحقيق النجاحات من خلال الشغف والمثابرة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت الطالبة بثينة البياهي حول صعوبات التعلم وكيفية مواجهة المشكلات في المجتمع، وتحدثت الطالبة يسرى يوسف عن العنصرية والمشاكل التي تسببها في المجتمع وضرورة التحلي بالعقلية المنفتحة.