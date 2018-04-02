جامعة الشارقة تنظم ورشة تدريبية بعنوان "سعادتي في كتاب"

الشارقة 24:

استضافت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، الدكتور محمد بن جرش عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، في ورشة تدريبية نظمها قسم الأنشطة الطلابية بعنوان "سعادتي في كتاب" ضمن فعاليات مهرجان "كلنا نقرأ".

وهدفت الورشة إلى تنمية هواية القراءة والاطلاع لدى طالبات الجامعة حيث اعتمد المحاضر في تلك الورشة على استخدام مجموعة من الأساليب التفاعلية المبتكرة في إدارة اللقاء وعرض المحاور العامة للورشة.

كما تناول بن جرش أهم السمات الشخصية التي يتميز بها الشخص القارئ دون غيره، ومنها الثقة بالنفس وامتلاك مخزون لغوي تمكنه من التعبير عن نفسه وما يشعر به في سهولة وطلاقة، واكتساب العديد من القيم الإيجابية مثل احترام الآخر، والإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، والتسامح والتعايش والوسطية، كما تمكن القراءة أيضاً الشخص من التخلص من الأفكار والعادات السلبية، وتحقيق السلام الداخلي.

حضر الورشة عدد كبير من الطالبات حرصن على التفاعل وتبادل الخبرات مع المحاضر.