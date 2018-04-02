جامعة الشارقة تكرم الطلبة الفائزين بجوائز "أبدع"

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة طلبة الجامعة الفائزين بجوائز "أبدع" وفريق عمل كلية الاتصال المشرفين على الطلبة، برئاسة الدكتور عصام نصر القائم بأعمال عميد الكلية، وبحضور الدكتور إبراهيم علي المنصوري، النائب الأكاديمي لمساعد المدير لشؤون الفروع - فرع خورفكان.

أعرب مدير الجامعة، خلال اللقاء، عن فخره واعتزازه بطلبة جامعة الشارقة الفائزين بجوائز "أبدع"، مؤكداً أن تميز طلبة الجامعة في المسابقات الإقليمية هو صورة واقعية لما تبنيه جامعة الشارقة في عقول طلبتها من حيث التأهيل العلمي والتشجيع على الإبداع والتميز في تقديم الأفكار الإبداعية، لا سيما في مجال الإعلام، لما له من أهمية في العصر الحالي، نظراً للتقدم التكنولوجي السريع في هذا المجال، مشيراً للعديد من الفعاليات التي تقيمها كلية الاتصال لتنمية هذا الجانب في طلبتها.

من جانبه، تقدم الدكتور عصام نصر، بالشكر لمدير الجامعة على دعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات كلية الاتصال لما له من أثر كبير في تميز طلبتها وتفوقهم في معظم المسابقات الإقليمية، مثنياً على دور أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الاتصال في تميز وتفوق طلبتها.

وأوضح العميد أن النسخة الثانية من جائزة "أبدع" والتي تقدمها مؤسسة الشارقة للإعلام لأفضل تقرير مرئي، شهدت تنافساً كبيراً هذا العام.

وأضاف: "أن طلاب وطالبات جامعة الشارقة كان لهم النصيب الأكبر من الجوائز لهذا العام بنسبة 80%، حيث حصد طلبة كلية الاتصال في جامعة الشارقة المركز الأول في فئة أفضل عمل فني متكامل عن تقرير "أليس الصبح بقريب"، وضم فريق التقرير كلاً من الطالبة نورا أسعد أبو سمرة، ولينا إبراهيم منصور، وعهود فرج جعفر، وأيضاً المركز الثاني في نفس الفئة عن " A Simple Act of Kindness " وضم فريق العمل الطالبة مريم نوال من جامعة الشارقة والطالبة سعيدة محبوب والطالبة إليها حكيم من كلية الأفق الجامعية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى فريق عمل جامعة الشارقة - فرع خورفكان، عن تقرير " Unfiltered "، وضم الفريق كلاً من أسيل غالب علي، وفاطمة عيسى الرئيسي، وعنود حسين الحوسني، هذا بجانب جائزة أفضل إخراج للطالب نواف يعقوب الدوسري من جامعة الشارقة عن تقرير "مين قال احنا ما نقدر؟"، وجائزة أفضل تقديم للطالبة مريم خليفة علي من جامعة الشارقة عن تقرير "عامل وطن"، وجائزة أفضل تصوير للطالبة شمة علي الظهوري من جامعة الشارقة فرع خورفكان عن تقرير "شروق الشارقة"، وجائزة أفضل إعداد للطالبة شيخة جاسم علي من جامعة الشارقة فرع كلباء عن تقرير "الغافة"، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي كانت من نصيب ريهام عماد الشاعر من جامعة الشارقة عن تقرير "العنف الأسري".