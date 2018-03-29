"حمدان بن راشد للأداء التعليمي" وجامعة الشارقة توقعان اتفاقية برنامج التلمذة

الشارقة 24 – وام:



وقعت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، اتفاقية استراتيجية مع جامعة الشارقة، بشأن برنامج التلمذة لرعاية ودعم الطلبة الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وبموجب الاتفاقية تقدم الجائزة بالتعاون مع جامعة الشارقة "برنامج التلمذة" الذي يرعى بصورة متتابعة ومتخصصة الطلبة ذوي المواهب في المجالات العلمية المتنوعة والمهمة، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي من خلال خبراء متميزين، بما يحقق أفضل استثمار ممكن لقدرات الطلبة ذوي الموهبة.



وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تطرح حالياً 31 برنامجاً في الدراسات العليا، وتعمل على طرح 50 برنامجاً جديداً في الدراسات العليا بعد أخذ الاعتمادات الأكاديمية اللازمة.



من جهته، قال الدكتور جمال المهيري، الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن الاتفاقية الحالية تعد قفزة نوعية في تمكين برنامج التلمذة الرائد، خصوصاً مع جامعة الشارقة العريقة.



وبرنامج التلمذة هو برنامج إثرائي للطلبة الموهوبين، يقوم على أساس توفير فرص فردية للطالب الموهوب بما يتسق لميوله العلمية وقدراته الشخصية من خلال البرنامج.



ويتم تمكين الطالب من الارتباط علمياً مع أحد المتخصصين المتميزين في المجال العلمي الذي يتفوق فيه الطالب، من خلال عمل مشاريع علمية تساهم في إكسابه المهارات العلمية والبحثية والشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات لديه.



ويقوم برنامج التلمذة على أساس الخطة الفردية الذي سيقوم المختص، والذي سيتتلمذ الطالب على يديه، ببنائها لتلبية احتياجات الطالب العلمية والنفسية والاجتماعية، وبدورها توفر جامعة الشارقة الأجهزة العلمية وتدريب الطلاب الموهوبين على يد نخبة من الأساتذة والخبراء لاكتساب مهارات بحثية متخصصة في مجال اهتماماتهم العلمية والأدبية، بما يعزز التوجه العلمي والمهني للطالب الموهوب في سن مبكرة.



كما ستمنح الجامعة الطالب الفرصة للقيام والمشاركة في مشاريع علمية وعملية مما يساهم في صقل خبراته العلمية، وهي الإمكانات التي لا تكون غالباً متاحة في المدارس التقليدية.