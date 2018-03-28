جامعة الشارقة تنظم دورات حول التطبيقات الحديثة في التدريس

الشارقة 24:

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة، ورشتين تدريبيتين بمشاركة عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، صرح بذلك الأستاذ الدكتور إبراهيم كامل مدير المعهد، مؤكداً على اهتمام المعهد بتنظيم تلك الورش التدريبية لإلقاء الضوء على دور الوسائل التعليمية في تحسين مهارات الاتصال بين الطلاب والمعلمين ومهارات التواصل مع الطلاب.

جاءت الورشة التدريبية الأولى تحت عنوان "تحسين مهارات التواصل في الصف"، قدمها الدكتور خالد جاويش مساعد عميد كلية الاتصال، وتهدف الدورة إلى اكتساب مهارات تحسين التواصل وتنمية العلاقات بين الأستاذ والطالب، في حين جاءت الورشة التدريبية الثانية بعنوان "تقنيات الصف المعكوس" قدمها الدكتور عبد الرحمن المخلافي الأستاذ في كلية التربية بجامعة الإمارات، وذلك بهدف التدريب على دمج التعليم بالتكنولوجيا وكيفية تطبيقها عملياً.