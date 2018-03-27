الجامعة القاسمية تستضيف "في حب زايد"

الشارقة 24 – وام:

انعقدت، الثلاثاء، الجلسة الحوارية الثانية من مبادرة "في حب زايد" بالجامعة القاسمية في إمارة الشارقة، تحت عنوان "اللغة والثقافة من أجل تعليم مستدام".

حضر الجلسة سعادة الدكتور يوسف الحسن مدير المعهد الدبلوماسي السابق وسعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية والدكتور حبيب غلوم مستشار وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والدكتور محمد العولقي رئيس مجموعة مشاهد الدولية وصاحب كتاب "هذا زايد أيقونة العالم".

وتناول المشاركون في الجلسة الحوارية مواضيع هامة أبرزها هل اللغة العربية قادرة على مواكبة التطورات التي نشهدها اليوم؟ وكيف يمكن أن تكون اللغة العربية وسيطاً وناقلاً للعلوم المعاصرة؟ وما هو دور الصروح التعليمية في فهم متغيرات العصر ومساعدة الطلاب على مواكبة متطلباته والحفاظ على أسس الهوية العربية؟

وعلقت الإعلامية الإماراتية ومؤسسة مبادرة في حب زايد صفية الشحي قائلة: لطالما كانت الهوية الوطنية المرتبطة باللغة والثقافة العربية عنصراً رئيسياً في إرساء دعائم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة المتنوع ولذلك نواصل في حملة في حب زايد دورنا الداعم لترسيخ بيئة تعليم مستدام حيث نجتمع اليوم في هذا الإطار مع نخبة من الشخصيات المعنية بقطاع التعليم والثقافة والفن في أحد أهم الصروح التعليمية في إمارة الشارقة وهي الجامعة القاسمية.