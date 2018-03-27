مهرجان "كلنا نقرأ" ينطلق بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

تحت رعاية وحضور سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة مهرجان "كلنا نقرأ" الثالث، والذي ستستمر فعالياته على مدار أسبوع في مبنى عمادة شؤون الطالبات، يضم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية إلى جانب معرض للكتب بمشاركة أكثر من 15 دار نشر، وعلى هامش المعرض تم تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية الأدبية والعلمية والثقافية باستضافة نخبة من الكتاب والأدباء، والتي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة لدى الطالبات لما لها من أثر كبير في تطوير الذات والفكر وصقل الشخصية.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطالبات.

ويعقد ضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية ومن أبرزها جلسة حوار مع كاتب التي تستضيف كلاً من الأستاذة نورة النومان والدكتور محمد بن جرش.

وورشة الإبداع الأدبي للدكتور ماهر مبيضين، وورشة الخط العربي للدكتور فكري النجار، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول رواية أزمة شرف للأستاذة دارين شبير، وندوة سيكولوجية القراءة للدكتورة سمية الشمايلة، وقصتي مع الكتابة حوار مفتوح مع عدد من طالبات جامعة الشارقة حول إصدارتهن الكتابية.

كما قدم متحف الشارقة للخط ورشة كتابة الأسماء بالخط العربي قدمها الأستاذ رضا جمعة، وورشة تزيين الحقائب القماشية بالأحرف الأبجدية قدمتها هيئة متاحف الشارقة، كما قدمت مكتبة اقرأ واستمتع بإدارة الأستاذة وداد بوشنين ورشتي فواصل الكتب والزخارف الإسلامية والفعاليات منها جلسة بنات زايد وفقرة ذاتي من قراءتي.

وفي نهاية المهرجان، تم توقيع إصدارات كتب الطالبات من جامعة الشارقة، والإعلان عن نتائج مسابقة نجمة القراءة والتي حصلت عليها الطالبة عائشة النداوي بالمركز الأول، والطالبة رفيدا عنتر على المركز الثاني، والطالبة مريم المري على المركز الثالث، كما تم الإعلان عن نتائج مسابقة الإلقاء الخطابي والتي حصلت عليها الطالبة علياء العبدولي بالمركز الأول، والطالبة عايشة العلي بالمركز الثاني، والطالبة ريم حصريه بالمركز الثالث، وتم تكريم الجهات المشاركة وأعضاء لجنتي التحكيم وهم: الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور غانم السامرائي رئيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة الشارقة، والدكتورة مريم بالعجيد أستاذ مساعد قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة، والأستاذة بديعة الهاشمي محاضر في قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة، والدكتور علاء مكي الأستاذ المساعد في مسار الإعلام الإلكتروني في جامعة الشارقة، والأستاذ علي الشعالي مدير دار الهدهد للنشر والتوزيع، والدكتورة فاطمة البريكي مديرة دار سما للنشر والتوزيع.