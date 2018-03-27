جامعة الشارقة تبحث التعاون مع "ليفربول جون موريس البريطانية"

الشارقة 24:

وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع جامعة ليفربول جون موريس البريطانية لدعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، حرصاً على تنمية الصلات العملية والعلمية ورغبة في تحقيق شراكة استراتيجية في مجال التدريس والبحوث العلمية والتدريب والاستشارات.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، والبروفيسور نايجل واذرل نائب رئيس جامعة ليفربول جون موريس والرئيس التنفيذي.

يأتي توقيع الاتفاقية بهدف تركيز جهود الشراكة بين الجامعتين وتعزيز التواصل بينهما في العديد من المجالات من أجل تحقيق المصالح المشتركة ودعم تحقيق الطرفين لرؤيتهما، لذلك سوف تعمل الجامعتان من خلال الاتفاقية على تقديم برامج بكالوريوس في كلية الهندسة بطريقة جديدة يدرس الطلبة من خلالها سنتين في جامعة الشارقة وسنتين في جامعة ليفربول جون موريس، ليحصل الطالب على شهادة مشتركة من كلتا الجامعتين بجانب الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا من خلال الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والدراسة ليحصل بعد ذلك الطلبة على شهادة مزدوجة أيضاً من الجامعتين.

وسيتم بموجب الاتفاقية إعداد البرامج التدريبية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعمل على مشاريع بحوث مشتركة في مجالات الهندسة وعدد من المجالات الأخرى، بجانب إجراء برامج تدريبية بين الجامعتين والتعاون في مجال الاستشارات، وأيضاً تبادل المنشورات والمواد الأكاديمية وغيرها من المعلومات، فضلاً عن التعاون في تنسيق المؤتمرات العلمية وورش العمل والمحاضرات بجانب التعاون في مشاريع خدمة المجتمع.