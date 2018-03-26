اعتماد "التدريب الإكلينيكي" بجامعة الشارقة من "كلية الجراحين" بإنجلترا

الشارقة 24:

حصل مركز جامعة الشارقة للتدريب الإكلينيكي والجراحي على الاعتماد كمركز جراحي تعليمي من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، وكان في استقبال فريق الاعتماد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور نبيل سليمان مدير مركز الشارقة للتدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة.

ويمنح هذا الاعتماد المركز مكانة مرموقة كمؤسسة طبية متخصصة بتمكين الجراحين من الوصول إلى أعلى مستويات العناية بالمرضى وأفضل الممارسات الجراحية، كما يقدم المركز دورات تدريبية للأطباء وفرص للتطوير المهني في مجال الجراحة، إلى جانب توفير الموارد والخدمات اللازمة لتنمية مهارات الأطباء الجراحية ومساعدتهم على تلبية متطلبات عملهم في المجال الجراحي.