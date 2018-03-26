اللواء الشامسي يبحث سبل التعاون مع مدير جامعة الشارقة

الشارقة 24:



استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والوفد المرافق له، في مكتب سعادته بجامعة الشارقة، وذلك لبحث سبل دعم ومشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في مشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال بالجامعة، ضمن فعاليات المعرض الثامن لمشاريع التخرج لكلية الاتصال، والذي يقام هذا العام تحت شعار: "شارقة سلطان"، 26 أبريل 2018.



خلال الاجتماع، أكد سعادة اللواء سيف الزري أن دعم مشاريع الطلبة هو جزء من رد الجميل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تصب مشاريع تخرج الطلبة في خدمة وتطوير وعي المجتمع، وهذا ما نسعى إليه جميعاً بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تركز على بناء الإنسان باعتباره حجر الزاوية في بناء المستقبل، لهذا نسعد في الإدارة العامة لشرطة الشارقة بدعم المشروعات التي تتناول تحقيق أهداف القيادة العامة ورسالتها في خدمة وتطوير وتنمية وعي المجتمع في العديد من الأمور، بجانب ما تقدمه الإدارة من خدمات سواء في الجانب الأمني أو الجانب الإداري.



من جانبه، رحب مدير الجامعة بسعادة اللواء سيف الزري والوفد المرافق، مثمناً دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في دعم مشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال كل عام، مؤكداً أن القيادة العامة شريك أساسي لجامعة الشارقة، لذلك يوجد تعاون حقيقي ومستمر في مجال البحث العلمي والابتكار من أجل الهدف المشترك وهو خدمة وتنمية ووعي المجتمع المحلي في العديد من المجالات، ولذك توجه جامعة الشارقة دائماً طلبتها للدراسات العليا بالعمل على حل مشكلات الدوائر والمؤسسات التي يعملون بها من خلال بحوثهم ورسائلهم العلمية البحثية، بهدف تحقيق التطور الحقيقي وتنمية المجتمع المبني على البحث العلمي الرصين.



حضر الاجتماع من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة العقيد د. أحمد سعيد الناعور نائب مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد ابراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم فيصل بن نصار نائب مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية، والمقدم ماجد العسم نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، والمقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، كما حضر من الجامعة، الدكتور عصام نصر القائم بأعمال عميد كلية الاتصال، والدكتور دكتور خيرت عياد رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال، والأستاذ خالد عبد الله الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة في جامعة الشارقة، و الطالبات لعرض مشاريعهن.