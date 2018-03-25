محاضرتان بجامعة الشارقة حول "طرق الاستمثال" و"تطوير الاتصال"

الشارقة 24:

نظم معهد البحوث للعلوم والهندسة، التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في جامعة الشارقة، محاضرتين تحت عنوان "طرق الاستمثال الشامل وتطبيقاتها في بناء نماذج العناصر الإلكترونية"، ومحاضرة "تطوير نظم الاتصال اللاسلكية"، بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وقدم المحاضرة الأولى، الدكتور أنور حسن جرندل الأستاذ المشارك في كلية الهندسة في جامعة الشارقة، قسم هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب.

كما قدمت الدكتورة خولة النجار، منسق مساق مبادئ الابتكار وريادة الأعمال في قسم هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، محاضرة "تطوير نظم الاتصال اللاسلكية".