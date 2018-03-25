جامعة زايد تستقطب الشباب في معرض مجندي الخدمة الوطنية

الشارقة 24:

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد سعادة اللواء الركن سالم بن غافان الجابري رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لدى تفقده جناح جامعة زايد، خلال افتتاحه الدورة الثالثة لمعرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية، الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتبادل سعادة اللواء الركن الجابري وسعادة الأستاذ الدكتور المهيدب الأحاديث حول الأدوار التي قامت بها جامعة زايد في تعزيز التواصل مع خريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة المسجلين بالفعل لدى الجامعة باستخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تزويدهم بالمعرفة اللازمة حول برامج الجامعة والانتظام الاعتيادي في أنشطتها الأكاديمية، وإتاحة الفرصة لمن يرغب منهم في مواصلة الدراسة.

حضر اللقاء السيدة رُبى الرمحي مسجل عام الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والطلبة.

وأوضح الدكتور المهيدب أن جامعة زايد نجحت خلال الدورة الماضية من المعرض في استقطاب أكثر من 280 طالباً، بما يشكل نسبة تفوق الـ 80 % من أولئك الذين استكملوا الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتسهيل كافة السبل لهم للعودة إلى مقاعد الدراسة والانتظام في التحصيل الأكاديمي.

وشارك طلبة الجامعة في توعية زوار جناحها وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول كلياتها والبرامج التي تقدمها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والتي تحظى باعتماد أكاديمي ومؤسسي محلي وعالمي مرموق.

ويأتي تنظيم معرض مجندي الخدمة الوطنية، المقام لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاقاً من إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجنّدي الخدمة الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم للدولة، حيث تعمل على النهوض المعرفي بأبناء الوطن من أجل القيام بدور فاعل وحقيقي في بنائه، لذلك لم تكتفِ بإتاحة فرص العمل وإنما سبقتها بوضع خطط تأهيلية وتدريبية تتم وفق أعلى المستويات العالمية في معاهد وجامعات داخل الدولة وخارجها بما يضمن توفر عناصر مؤهلة وقادرة بما اكتسبته أن تمتلك مفاتيح المستقبل وإدارته لمصلحة الوطن وسمو شأنه.