"أميركية الشارقة" تنظم يوماً استكشافياً لطلبة الثانوية

الشارقة 24:

زار مجموعة من طلبة المدارس الثانوية من مختلف أنحاء الدولة والمهتمين بالدراسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، بزيارة لحرم الجامعة النابض بالحياة والمتعدد الثقافات، في يوم استكشافي نظمته الجامعة لهم في وقت متأخر من الأسبوع الماضي.

ورحب كيفين ميتشل، وكيل الجامعة الانتقالي ورئيس الشؤون الاكاديمية، بالطلبة وشجعهم على توسعة معرفتهم حول بيئة الجامعة التعليمية متعددة الثقافات قائلاً: "ستنضمون إلى مجتمع أكاديمي خاص هنا في الجامعة الأميركية في الشارقة، والذي يعد فريداً من نوعه في المنطقة"، وأكد لهم على النجاح المذهل للغاية لطلبة أميركية الشارقة.

وأضاف، "لقد سجل خريجونا للدراسات العليا في أكبر الجامعات في العالم. ويحتل خريجون آخرون مناصب وزارية ومناصب هامة أخرى، فنحن في أميركية الشارقة، نعلم قادة الغد وهذا هو مقياس النجاح لدينا."

ونظمت اليوم الاستكشافي إدارة الاستقطاب والقبول في أميركية الشارقة حيث رحب أيضاً علي شحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول، بالطلبة الزائرين وأطلعهم على تاريخ الجامعة بالإضافة إلى برامجها الحالية، وشجع الطلبة الزائرين على طرح اسئلتهم المتعلقة بالبرامج التي يعتزمون دراستها ولتطوير فهم أوسع لما توفره الجامعة لهم."

وأخذ فريق متطوع من طلبة أميركية الشارقة الزائرين بجولة في المكتبة والمجمع الرياضي والمركز الطلابي وإلى الكليات الأربع في أميركية الشارقة، الآداب والعلوم والهندسة والعمارة والفن والتصميم وإدارة الأعمال.

وتستمر الأيام الاستكشافية في أميركية الشارقة لفصل الخريف 2018 حتى شهر يوليو، أيام الخميس 22 مارس و12 أبريل و3 مايو و28 يونيو و12 يوليو.