جامعة الشارقة تستقبل وفداً من جمهورية مقدونيا

الشارقة 24:

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفداً من الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا، وضم الوفد سعادة سليمان ريكسبي رئيس الاتحاد، والدكتور زبير لاتا أستاذ مساعد في كلية العلوم الإسلامية في مقدونيا، بهدف بحث مجالات التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وكلية العلوم الإسلامية في مقدونيا، والتي أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة، نظراً للمكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة الشارقة في مجالات الدراسات الإسلامية والعربية في المنطقة والعالم، إلى جانب تعدد الجنسيات والخبرات التدريسية في الجامعة والبرامج الأكاديمية المطروحة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية، والذي يجعلها من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه رحب الدكتور صلاح طاهر بزيارة الوفد للجامعة، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية في مجالات الدراسات الإسلامية والعربية وغيرها من المجالات العلمية إقليمياً وعالمياً، بهدف تنشئة طلبة وعلماء متميزين ومبدعين في مجالات تخصصهم المختلفة، وعبر رئيس الاتحاد الإسلامي في مقدونيا عن اهتمامهم الخاص بالتعاون مع جامعة الشارقة في مجال التبادل الطلابي، واستقبال جامعة الشارقة لطلاب من جمهورية مقدونيا كونها من الجامعات الرائدة في المنطقة بهدف تعريفهم بالمجتمع الإسلامي العربي، والتدريب والتأهيل العلمي للطلبة في مجال الدراسات الإسلامية ليكونوا سفراء لهذا التخصص في بلادهم.