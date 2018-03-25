"القاسمية" تستقبل مفتي جمهورية مقدونيا

الشارقة 24:

زار الجامعة القاسمية بمقرها في مدينة الشارقة الشيخ سليمان رجبي مفتي جمهورية مقدونيا مدير كلية الدراسات الإسلامية بسكوبيه، يرافقه معالي أحمد محمد راشد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكان في استقبلهما الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعــــة القاسمية وموظفي الجامعة.

خلال اللقاء قدم مدير الجامعة نبذة عن فكرة إنشاء الجامعة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، للجامعة ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة ودعمها لتصبح واحدة من الجامعات المعروفة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقدم مدير الجامعة القاسمية نبذة عن الجامعة والكليات المختلفة التي تضمها والاستراتيجية التي تعمل وفقها خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعاونها اللامحدود مع كافة مؤسسات التعليم العالي والاتفاقيات العلمية التي ترتبط بها مع مختلف الجامعات المرموقة في الداخل والخارج.

فيما أعرب معالي أحمد محمد راشد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى أهمية صرح الجامعة القاسمية كمنارة للتعليم العالي في العالم، لما له من دور في تعزيز وسطية الإسلام وسماحته واستقبال الطلبة من أرجاء المعمورة للدراسة في كافة كلياتها، مشيداً بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته في إنشاء الجامعة القاسمية لتكون هديته للعالم الإسلامي.

وقام والوفد المرافق بجولة شملت مرافق الجامعة، تضمنت المسرح الجامعي، ومختبرات الحاسب الآلي، والمكتبة ومركز تعليم اللغات، والذي تجولوا فيه وتعرفوا على ما يحتويه من إمكانات متطورة وحديثة.

وفي الختام تم تبادل الدروع والإصدارات العلمية والتقاط الصور التذكارية مع الوفد المرافق لمفتي جمهورية مقدونيا ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.