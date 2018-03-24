الإمارات تتصدر قائمة الفائزين في المسابقة الخليجية للبرمجة

الشارقة 24 – وام:

تفوقت دولة الإمارات، في المسابقة الخليجية الثامنة للبرمجة، التي استضافتها كلية الابتكار التقني بجامعة زايد فرع دبي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث فازت بأربعة فرق.

وجرت المسابقة برعاية جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الواقع مقرها في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية.

وفازت ثلاثة فرق من المملكة العربية السعودية من أصل أربعة شاركوا في المسابقة، فيما فازت الكويت بجائزتين وسلطنة عمان بجائزة واحدة لكل منهما.

وتنافس في هذه المسابقة، التي استغرقت خمس ساعات متصلة 45 فريقاً تمثل 14 جامعة في خمس دول خليجية لعرض مهاراتهم في البرمجة وحل المشكلات التقنية.

وتوفر هذه المسابقة للطلبة المتخصصين في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصصات متعلقة بتكنولوجيا المعلومات، الفرصة لإثبات مهاراتهم في البرمجة وحل المشكلات، كما توفر لهم فرصة للعمل ضمن فريق واحد، فضلاً عن اللقاء والتواصل والتفاعل مع أقرانهم من جميع أنحاء المنطقة، وقام كل فريق، خلال المسابقة بحل 10 مسائل في البرمجة باستخدام البرمجيات الضرورية ومن دون اتصال بالإنترنت.

وأكد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، اهتمام الجامعة بدعم وتعزيز كل المبادرات والخطط الرامية إلى تنمية مهارات الطلبة الجامعيين، واقتراح أفكار استثنائية وتطويرها إلى ابتكارات وإبداعات، خصوصاً في مجالات البرمجة والحوسبة.

وقال إن ذلك يأتي التزاماً منا بتلبية مبادرة "مليون مبرمج عربي"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن مبادراته العالمية، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها ومواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته، لتمكين الشباب العربي وتسليحهم بأدوات المستقبل التكنولوجية وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل تمكنهم من استغلال مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات المستقبلية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الذي سيشكل اقتصاد المستقبل.

وأشار إلى أن جامعة زايد تدفع بطلبتها دائماً في هذا الاتجاه، من خلال توفير المناخ التعليمي المتطور الذي يتيح لهم الفرص للتنافس، وعرض خلاصات تجاربهم والتواصل مع النخب المتخصصة من الخبراء والباحثين.

وفي الختام كرم الدكتور رياض المهيدب، الفرق العشرة الأولى التي تمكنت من حل أكبر عدد من المشاكل التقنية في أقصر وقت ممكن.

يذكر أن مسابقة البرمجة الخليجية، التي كانت تُعرَف سابقاً باسم "المسابقة الوطنية للبرمجة "، انطلقت عام 2001 كمسابقة على مستوى جامعة الشارقة حيث استمرت لسنتين، ثم تطورت إلى أن أصبحت مسابقة وطنية شملت كافة الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2010 توسعت لتشمل كافة جامعات الخليج العربي.

وقد شارك فيها منذ انطلاقها ما يزيد عن 2000 طالب مبرمج.