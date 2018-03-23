الجامعة القاسمية تطور مهارات طلابها الذهنية

الشارقة 24:

شارك أربعون طالباً، في ورشة تدريبية بعنوان "الخرائط الذهنية"، قدمها هيثم الشيمي، ضمن خطة الأنشطة اللاصفية للجامعة القاسمية، بهدف تطوير المهارات الذاتية للطلبة.

وتطرقت الورشة، إلى تعريف الطلاب بالخرائط الذهنية، وكيفية استخدامها، وكيفية تنظيم الدراسة واستغلال قدرات العقل، لمساعدتهم على المذاكرة والتلخيص والاستذكار الجيد، قبل الاختبارات.

وشملت الورشة، مفهوم الخريطة الذهنية وتعريفها وقواعدها، وأقسام الدماغ، وعوامل رفع مستوى الذاكرة، من خلال عرض شيق وتمارين، ساهمت في تنمية روح العمل الجماعي.

وعبر الطلاب، عن بالغ شكرهم للمحاضر، بتنظيم هذه الورشة.