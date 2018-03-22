لبنى القاسمي تدشن معرض "ارسم بسمة"

الشارقة 24:

دشنت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، معرضاً خيرياً بعنوان "ارسم بسمة"، أقامه مجلس شباب جامعة زايد للسعادة والتسامح في الصالة المركزية "البروميناد" بفرع الجامعة بأبوظبي، واستهدف جمع تبرعات لدعم اللاجئين السوريين في المخيم الجديد الذي يؤويهم باليونان.

جاء ذلك استهلالاً لسلسلة من الفعاليات أقامتها الجامعة في حرميها بأبوظبي ودبي لبث السعادة والروح الإيجابية في نفوس الطلبة والموظفين، احتفاء باليوم العالمي للسعادة، ومن المقرر أن يتم افتتاح مشغل "أمنا فاطمة" بمخيم اللاجئين في اليونان بالتعاون مع الهلال الأحمر في أواخر مارس الجاري.

وفي سياق "يوم السعادة" أيضاً، نظّم مكتب مدير الجامعة مبادرة بعنوان "سعادتكم تهمنا"، حيث استقبل سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، في مركز إسعاد المتعاملين بالجامعة، الطلبة والموظفين واستمع إلى طلباتهم واستفساراتهم وزودهم بنصائح إرشادية ووجههم نحو المسار الصحيح.

كما استضافت الجامعة في حرمها بدبي الكاتب الفرنسي الشهير ماثيو ريكارد صاحب كتاب " الإيثار" الذي ألقى محاضرة تحثّ على الإيثار والتأمل لحياة أكثر صفاء وسلماً.

وتناول ريكارد في محاضرته أهم النقاط الأساسية التي يجب على المرء أن يتبعها لتحقيق حياة هنيئة وسعيدة، كالعمل على التغيير والدأب على تطوير الذات نحو الأفضل مهما كان العمر، وقضاء بعض الوقت مع النفس في التأمل، وتسخير الذات لمساعدة الآخرين قدر الإمكان.

وفي السياق ذاته، نظمت إدارة الجامعة رحلة ترفيهية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية برفقة عوائلهم إلى جزيرة السمالية بأبوظبي، تعرفوا خلالها على تراث الإمارات وتمتعوا بركوب الجمال والخيول.

وشارك طلبة علم النفس في الفعاليات بتنظيم أنشطه على كورنيش أبوظبي لإسعاد الجمهور بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة بالدولة.

كما تم تكريم العمال وشكرهم على مجهوداتهم والتعبير عن الامتنان لهم برسائل شكر وهدايا رمزية وزعت عليهم من قبل الطلبة.