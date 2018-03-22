جامعة الشارقة فرع كلباء تنظم معرض "في القلب زايد"

الشارقة 24:

تزامناً مع عام زايد الخير 2018، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، بحضور الأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع، معرض بعنوان "في القلب زايد" وجلسة حوارية عن مآثر المغفور له الشيخ زايد وأفضاله على شعب الإمارات، والذي نظمته جامعة الشارقة فرع كلباء.

حضر افتتاح المعرض سعادة جاسم بو صيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وسعادة المهندس خلفان الذباحي مدير بلدية كلباء، وسعادة الرائد راشد سيف حماد مدير مركز شرطة كلباء، والإعلامي هزاع الكتبي، كما حضر من طرف الجامعة كل من الدكتورة فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد المدير لشؤون الفروع بكلباء، والأستاذ محمود عبد الله الأنصاري النائب الإداري والمالي لمساعد المدير لشؤون الفروع بكلباء، والدكتور علي عبيد الزعابي النائب الإداري والمالي لمساعد المدير لشؤون الفروع بخورفكان، وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية وطلبة المدارس.

حيث استضاف المعرض مجموعة من الأعمال التي تضمنت ترسيخ وتخليد ذكرى الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما ضم المعرض مشاركة من الأرشيف الوطني بإشراف حمود الكعبي، وركن للأشغال اليدوية بإشراف نادي سيدات كلباء، وركن للصقارين، وركن البيئة البحرية، وركن لمؤسسة الموارد الطبيعية بالفجيرة بمعرض الصور.

كما تم تنظيم جلسة حوارية ضمن فعاليات المعرض تحدث خلالها كل من فاطمة المغني باحثة اجتماعية، والباحث جمعة الدرمكي مدير متحف الشيخ زايد رحمه الله، والإعلامي عبد الرؤوف أميرة، أدارها الأستاذ حميد الزعابي رئيس تحرير مؤسسة دبي للإعلام، حيث تمحور الحديث فيها عن مآثر الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وأفضاله على شعب الإمارات.