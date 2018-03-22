مجلس جامعة زايد يناقش الاعتماد الأكاديمي لبرامج الكليات

الشارقة 24:

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الأول للعام 2018 برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وذلك في مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم للأنشطة الطلابية بفرع الجامعة في دبي.

حضر الاجتماعَ كلٌ من سعادة أحمد بن بيات نائب رئيس مجلس الجامعة، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسعادة علي راشد قناص الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة، وسعادة مبارك سعيد الشامسي المدير العام بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.. أعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وأمل المعصم أمين سر مجلس الجامعة.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الأكاديمي والإداري، وتمكينها من تطوير نموذج فريد ومتميز للتعليم العالي في المنطقة.

وناقش المجلس في اجتماعه ملف الوقف الخيري للجامعة، والذي يتعلق بتنمية صندوق الكراسي الوقفية البالغ عددها حالياً 10 كراسي تدعم جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي.

واطلع المجلس على إحصاءات الطلبة الدارسين بالجامعة حالياً حيث بلغ إجماليهم 9251 طالباً وطالبة في الفصل الربيعي لعام 2018، بينهم 1160 في مرحلة الإعداد الأكاديمي و8091 في مرحلة التخصص بالكليات.. فيما بلغ عدد الطلبة الجدد 421 طالباً وطالبة في ربيع 2018 بينهم 306 طلاب وطالبات في فرع الجامعة بأبوظبي و115 في فرعها بدبي.

كما اطلع المجلس على إحصاءات الموظفين والتوطين، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الإدارة العليا بالجامعة في أول مارس الحالي 29 بينهم 10 مواطنين يشكلون نسبة 34 % فيما بلغ مجموع العاملين في الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة تدريس وموظفين إداريين في نفس التاريخ 923 بينهم 220 مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة 24 %.

واطلع المجلس على بيان بمساهمة جامعة زايد في المبادرات الوطنية ومؤشرات الأجندة الوطنية، كما اطلع على توجيهات المجلس التنسيقي للتعليم العالي واتفاقيات الشراكة مع المجتمع وأهم الأنشطة والمساهمات الطلابية، وكذلك التقرير المرحلي للمشاريع الرئيسية.

واستعرض المجلس أيضاً الإجراءات الجارية حالياً لاستكمال تجديد الاعتماد الأكاديمي لكافة البرامج "التخصصات" المطروحة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية، والتي يُتوقع استكمالها خلال الفصل الدراسي الحالي، وقد قدمت الجامعة في الشهر الماضي الرد الثالث على ملاحظات فريق التقييم على برامج كلية الابتكار التقني، وهي آخر كلية.

واطَّلع المجلس أيضاً على اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع والأنشطة والفعاليات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وناقش مجلس الجامعة مستجدات مشروع تحسين الفعالية والكفاءة، حيث اكتمل معظم وحداته، كما ناقش مؤشرات الأداء والمبادرات وأهم الأنشطة ضمن الخطة الاستراتيجية -1، والإطار العام للميزانية التشغيلية المقترحة لعام 2017 بناء على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأخيراً، اطّلع المجلس على الميزانية الختامية للعام 2017، وأقر عدداً من السياسات الجديدة في المجالات الإدارية والأكاديمية لتنظيم العمل بالجامعة.