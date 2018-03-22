جامعة الشارقة تكرم أمهات الطالبات المتفوقات

الشارقة 24:

للسنة الرابعة على التوالي، نظم قسم الإرشاد والدعم النفسي بعمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، الحفل السنوي لتكريم أمهات الطالبات المتفوقات، تحت شعار "لأجلك يا أمي"، وذلك بمناسبة يوم الأم.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأمهات الطالبات المتفوقات.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقت الطالبة زهراء عبد الهادي من كلية الفنون الجميلة والتصميم أنشودة بعنوان "أمي"، التي نالت إعجاب الحضور بكلماتها التي لامست مشاعرهن، كما تم عرض فيلم قصير بإشراف قسم الإرشاد النفسي عبرت خلاله الطالبات عن مدى حبهن لأمهاتهن.

وفي نهاية الحفل، كرمت الدكتورة سلامة الرحومي أمهات الطالبات المتفوقات وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور معهن، كما تم تكريم المركز الطبي الأسترالي على رعايته الحفل.