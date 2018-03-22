جامعة الشارقة تنظم دورة "أسس التفكير الإبداعي للنجاح"

الشارقة 24:

عقدت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة دورة تدريبية حول "أسس التفكير الإبداعي للنجاح"، بحضور الأستاذ الدكتور فيليب مولينيو عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عاطف عوض رئيس قسم التمويل والاقتصاد، والأستاذ الدكتور حسين عبد الله التميمي مدير برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي وماجستير إدارة الأعمال، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية والطلبة.

قدمت الدورة هبة جمال الدين، طالبة طب أسنان في جامعة الشارقة ومدربة معتمدة من منظمة ديبونو للتفكير الإبداعي في بريطانيا والأمم المتحدة واليونيسيف، قدمت من خلالها طرق التفكير الأفقي وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات وترتيب الأولويات بطريقة إبداعية من خلال مبدأ "CoRT" أو التفكير البحثي الذي أسسه الدكتور إدوارد ديبونو.

وتم شرح طريقة تفكير"PMI" الإيجابي السلبي الممتع التي تساعد الشخص على حل مشكلة بشكل سريع وممنهج مُلِمّاً بشتى الأمور الإيجابية والسلبية للمشكلة، طريقة "CAF" التي تحدد جميع العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار عن طريق وضع أسس دقيقة لحصر جميع الأمور التي تحدد نجاح هذا القرار أو فشله، وتم مناقشة أيضا طريقة "C&S" التي تتحدث عن آثار ونتائج القرارات وكيفية وضع خطة زمنية من خلال التفكير الإبداعي المسبق وتنظيم القرارات ودراسة النتائج على المدى البعيد والقريب، وطريقة "OPV" أو رؤية الأشياء من وجهة نظر الآخرين، بهدف تقوية الذكاء العاطفي لدى الإنسان، حيث تشجع هذه الأداة على توسيع مجال الرؤية للشخص والتفكير بالآخرين لكي يستطيع قراءة احتياجاتهم.