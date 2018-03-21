"الشارقة لعلوم الفضاء" يشارك بمعرض في "جامعة الإمارات"

الشارقة 24:

شارك مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة بمعرض، "SpaceConnect"، الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة مجموعة من مراكز علوم الفضاء والفلك والطلبة، لعرض بحوثهم ومشاريعهم.

وتمثلت مشاركة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بعرض بعض المشاريع البحثية التي يعمل عليها باحثوا المركز وطلبة جامعة الشارقة، إلى جانب عرض الخدمات التي يوفرها المركز كالعروض التعليمية والمعارض التي تعرف الزوار بعلوم الفضاء والفلك، ويهدف المركز من خلال مشاركته إلى تحفيز الطلبة والأساتذة وهواة الفضاء على الاشتراك مع المركز في الأبحاث المختلفة التي يعمل عليها بهدف تطوير علوم وتقنيات الفضاء، إلى جانب تشجيعهم على زيارة المركز والتعرف على تاريخ ونظريات نشأة الكون.