جامعة الشارقة تحتفي باليوم العالمي للسعادة

الشارقة 24:

"صباحكم سعادة " بهذه العبارة استقبلت جامعة الشارقة، يوم الثلاثاء، جميع العاملين فيها وسط أجواء مملوءة بالبهجة والفرحة، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسعادة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بالجامعة، وحضره الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، والأستاذ خالد الرابوى مدير إدارة العلاقات العامة، وبمشاركة عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة.

تضمن برنامج الحفل توزيع بعض الهدايا التذكارية بألوان وأشكال معبرة عن الفرحة بهذا اليوم، وأيضاً المأكولات الشعبية والفعاليات التراثية، كما نظم مجلس طالبات الجامعة، في هيئته الإدارية السادسة تحت إشراف عمادة شؤون الطالبات فعالية بعنوان "جرعة سعادة"، والتي تهدف إلى بث روح السعادة والتفاؤل بين الطالبات من خلال تقديم الهدايا التذكارية المعبرة عن السعادة وكتابة عبارات عن السعادة.

إلى جانب ذلك، نظم قسم الأنشطة الطلابية بعمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة فعالية "سعادتك اختيارك" بحضور الدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات، والتي تهدف إلى تعميم السعادة والفرحة وتعزيز التعاون بين طالبات والمجتمع الجامعي، حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة وورشة عمل حول أهمية البحث عن مفتاح السعادة، بالإضافة إلى عرض عن توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ليوم السعادة.

جامعة الشارقة تبحث مجالات التعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم

استقبل الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، وفداً من مركز الشارقة لصعوبات التعلم برئاسة الأستاذة هنادي عبيد السويدي مدير المركز، وذلك بهدف بحث مجالات التعاون المشترك بين جامعة الشارقة ومركز الشارقة لصعوبات التعلم وتقديم المساعدة لطلبة الجامعة الذين يعانون من صعوبات في التعلم ونشر التوعية حول صعوبات التعلم والوسائل المتوفرة لمساعدة الطلبة والأهل على مواجهتها.

ومن جانبه رحب الدكتور صلاح طاهر الحاج بالوفد وأكد استعداد الجامعة لتوفير مصادرها المختلفة في دعم الخدمات والبرامج التي يطرحها المركز والتي تشمل تقنيات للتعامل مع صعوبات التعلم كورش عمل التفكير النقدي، والطرق الفعالة للتكيف ودورات تدريبية للأسر.