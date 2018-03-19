ماجد القاسمي يفتتح المعرض المهني بـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24:

افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، في المبنى الرئيسي للجامعة الأميركية في الشارقة، الإثنين، المعرض المهني لطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة والذي ينظمه مكتب التطوير وعلاقات الخريجين.

وتفقد الشيخ ماجد، ترافقه الدكتورة جانيت فينك، مسؤولة الشؤون المالية والإدارية وتشارلز ذياب، مدير مكتب التطوير وعلاقات الخريجين وكبار المسؤولين، مختلف أجنحة المعرض الذي يشارك فيه عشرات الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، الخاصة وشبه الحكومية والحكومية.

ويوفر المعرض الفرصة للتفاعل بين هذه الشركات وطلبة الجامعة الخريجين للتوظيف والتدريب، وتتضمن المؤسسات المشاركة في المعرض المهني شركات ومؤسسات مثل اعمار ومشاريع الهلال الأحمر وبتروفاك ويوني ليفر وبنك الإمارات المركزي واستراتيجيات هيل ونولتن وجافزا ونيسلي والعديد من المشاركين الآخرين.

ويوفر المعرض المهني، الذي لقي إقبالاً كبيراً من الطلبة الخريجين، الفرصة لطلبة الجامعة والخريجين للقاء ممثلي هذه المؤسسات المهتمين باستقطاب هؤلاء الطلبة والخريجين للعمل أو التدريب، وتوسيع شبكة علاقاتهم واتصالاتهم.

وقد عبر العديد من الطلبة المتوقع تخرجهم عن فخرهم واعتزازهم بالجامعة وما توفره لهم من فرص التواصل مع مختلف قطاعات الأعمال والدور الرائد الذي تلعبه في توفير الفرص أمام الطلبة المتوقع تخرجهم.

وتسعى الجامعة، التي تفخر بتقديم طلبتها المتخرجين لقطاعات الصناعة والأعمال المشاركة في المعرض، ليسهم هؤلاء الطلبة في عملية التنمية في المنطقة، لتحقيق رسالتها من خلال عقد شراكة بناءة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في المنطقة.

وبرامج الجامعة الأميركية في الشارقة مصممة لتوفير المعرفة والمهارات للطلبة لتمكنهم من المنافسة في عالم الأعمال الذي يمتاز بالسرعة والتجدد.