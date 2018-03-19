جامعة الإمارات تنظم المنتدى الدولي "للتعليم والتعلم المتمازج"

الشارقة 24 - وام:

بادرت جامعة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم "المنتدى الدولي للتعليم والتعلم المتمازج 2018 حول العالم"، بهدف التعرف على المفاهيم العالمية الحديثة في هذا المجال، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات تطوير مناهج وبيئة التعليم والتعلم في الجامعات.

بدوره، قال الدكتور حسان سليم مدير مركز التميز في التعليم والتعلم " CETL " بجامعة الإمارات: "إن المنتدى يكتسب أهمية خاصة كونه يسلط الضوء على أحدث مفاهيم ونظم "التعليم والتعلم المتمازج حول العالم"، ويأتي استجابةً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة في مجال التعليم، من أجل تقديم تجربة تعليمية ديناميكية جاذبة للطلبة تعزز من آليات التعليم والتعلم المبتكر في عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، والاطلاع على أحدث الوسائل والتقنيات التي توصل إليها الخبراء والباحثين في الانتقال".

وأضاف: "أن المنتدى يبحث في تحويل غرفة الصف وقاعة المحاضرات إلى بيئة تعاونية تعليمية تملك الخبرة والابتكار في طرق التدريس عبر تقنيات المعلومات الحديثة، بحيث تستند عملية التعلم على وسائل الاتصال الحديثة مثل الهواتف الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تتيح عملية التعلم في الواقع الافتراضي لطلبة الجامعات وفي خارج قاعات الدرس أو في أي مكان يتواجد فيه المتعلم بعيداً عن القاعات التقليدية، ما يفرض تحديات جديدة على منظومة العملية التعليمية المكونة من الطالب والمعلم والمؤسسة التعليمية المعتمدة على تواجد الأستاذ والطالب في الفصل الدراسي وجهاً لوجه".