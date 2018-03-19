الجامعة القاسمية تنظم دورة "القيادة في العطاء"

الدكتور محمد بن جرش خلال دورة "القيادة في العطاء"

الشارقة 24:

بادر مجلس السعادة الطلابي بالجامعة القاسمية، وبإشراف عمادة شؤون الطالبات، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان "القيادة في العطاء"، قدمها الدكتور محمد حمدان بن جرش الرئيس التنفيذي للسعادة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

جرى تنظيم الدورة تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، وفي إطار مساعي مجلس السعادة الطلابي بالجامعة القاسمية لتعزيز التفكير الإيجابي في الطالبات كنهج حياة.

وأشار الدكتور محمد حمدان بن جرش إلى أهمية نشر السعادة وترسيخها، حيث ناقش خلال الدورة صفات القائد وشعوره بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه المحيطين به.

وتطرق ابن جرش خلال الدورة على عدد من تمارين في التفكير الإيجابي وكيفية صناعة السعادة في بيئة العمل، وتحفيز الجميع على العطاء كطاقة لازمة للسعادة.

وفِي نهاية الدورة، قدمت الطالبات شرحاً حول المبادرات والبرامج التي تَخَلق بيئة جامعية سعيدة.