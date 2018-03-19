كلية الإدارة بجامعة زايد تستضيف أكاديمياً عالمياً

الشارقة 24:

بادرت كلية الإدارة بجامعة زايد، مؤخراً، باستضافة البروفيسور غاري ماكلين الأستاذ الفخري بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى الطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية عبر سلسلة من المحاضرات والحوارات استمرت ثلاثة أيام في كل من حرمي الجامعة بأبوظبي ودبي.

ويحظى البروفيسور ماكلين بشهرة عالمية من خلال خبرته الأكاديمية الطويلة التي تمتد على مدى خمسة عقود، فضلاً عن خبراته الواسعة على المستويين الوطني والدولي في تطوير الموارد البشرية وسجل حافل في النشر العلمي يربو على 500 كتاب ومقال في الدوريات المتخصصة.

وشارك ماكلين في أبحاث واستشارات الموارد البشرية وتطوير الموارد البشرية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وتشمل مجالات خبرته الرئيسية تطوير المنظمات، وقضايا القيادة، وإدارة المغتربين، وطرق ومنهجيات البحث، وهو محرر تنفيذي استشاري لعدد من مجلات الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان محررا صحفياً لعدد من إصدارات الدوريات المؤثرة في مجال أبحاثه.

وتحدث البروفيسور ماكلين إلى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة حول مساره المهني كأكاديمي في تنمية الموارد البشرية، معطياً فكرة ملهمة جداً عن التحديات والفرص التي واجهها خلال مسيرته الأكاديمية الطويلة.