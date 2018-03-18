جامعة الشارقة بخورفكان تنظم ندوة حول "المعاملات الإلكترونية"

الشارقة 24:

نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة بفرع خورفكان ندوة بعنوان "الجوانب القانونية للمعاملات الإلكترونية" وذلك بحضور الدكتور إبراهيم المنصوري النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان، والدكتورة فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بكلباء، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة.

ضمت الندوة جلستين شملت مجموعة من المحاور المختلفة، حيث جاءت الجلسة الأولى حول موضوع المعاملات الإلكترونية في إطار القانون الخاص، والتي أدارها الدكتور أسامة الروبي المنسق الأكاديمي لكلية القانون، وتحدث خلالها الدكتور سامح التهامي أستاذ القانون المدني المساعد بالورقة الأولى عن المسؤولية المدنية في إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتأثير استخدامها، ثم تناول الدكتور مؤيد عبيدات أستاذ القانون التجاري المشارك ورقة بعنوان التزام البائع بالمطابقة في عقد البيع التجاري الإلكتروني، وفي الورقة الثالثة تناولت الدكتورة ندى الفيل أستاذة القانون التجاري المشارك موضوع الحجز الإلكتروني في شركات الطيران.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور نعمان الهيتي أستاذ القانون الدولي المشارك، طرح الدكتور مصطفى النجيفي أستاذ القانون العام المشارك ورقة تحدث خلالها حول الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية، ثم شارك الدكتور بشار المؤمني أستاذ القانون المدني المشارك بالورقة الثانية حول دخول الغير إلى البريد الإلكتروني والهاتف النقال، وأخيراً تحدث الدكتور خالد دقاني أستاذ القانون الجنائي المساعد في الورقة الثالثة حول موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي.