جامعة الشارقة بالذيد تنظم ملتقى "زايد..هوية وطن"

الشارقة 24:

بادرت جامعة الشارقة فرع الذيد بالشراكة مع نادي الذيد الثقافي الرياضي بتنظيم الملتقى الثقافي الأول تحت عنوان "زايد هوية وطن"، والذي يهدف إلى تحفيز الجيل الصاعد على استلهام العبر من شخصية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والاعتزاز والانتماء للوطن، وإبراز الوثائق التاريخية المهمة التي تؤرخ لمسيرة الشيخ زايد والتأكيد على القيم الأصيلة التي بني عليها اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الملتقى سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس نادي الذيد الثقافي الرياضي، ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وراشد الطنيجي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والعقيد أحمد الزعابي مدير مركز شرطة الذيد بالوكالة، والدكتور عماد عبد العزيز إبراهيم من كلية المجتمع، ونورة القصير رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية بكلية المجتمع، ومدراء المؤسسات المحلية والاتحادية بمدينة الذيد وممثلين عنها والمجلس الرياضي وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة، وجمع غفير من المجتمع المحلي.

تم افتتاح الملتقى بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور ناصر بن بشر عضو الهيئة التدريسية بكلية الاتصال، ثم ألقى الدكتور صالح محمد زكي رئيس اللجنة الثقافية بالجامعة كلمة اللجنة المنظمة للملتقى.