تخريج الدفعة الـ 13 من أطفال حضانة جامعة الشارقة

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير المدينة الجامعية بالشارقة، والأستاذ ماجد الجروان نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون العلاقات العامة والمشرف العام على حضانة جامعة الشارقة، احتفلت حضانة جامعة الشارقة بتخريج الدفعة الثالثة عشر من أطفال الحضانة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم، وتبعه عدد من الفقرات الدينية والفنية والوطنية والغنائية، التي أظهرت مدى حرص الحضانة على إكساب الأطفال المهارات المعرفية واللغوية والتعبيرية وبناء شخصيتهم القوية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة قدمت الأستاذة هالة القاضي مديرة الحضانة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، وقرينته صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على عطائهما المتواصل ورعايتهما الكريمة للطفولة والأمومة في الدولة، كما شكرت إدارة الجامعة لمساهمتها في تقديم المساندة للارتقاء بالحضانة، وتوجهت بالشكر إلى أولياء الأمور والأمهات في ذكرى الاحتفال بيوم الأم والأسرة.

وأكدت خلال كلمتها أن الطفولة المبكرة لها أثر كبير في تحديد سمات الفرد في جميع مراحل حياته، وعليه فإن مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية والمصنع الذي ينتج قادة المستقبل وبالتالي يسهم في تطوير المجتمع، كما أشارت إلى دور موظفات الحضانة في المحافظة على الأطفال ورعايتهم واهتمامهم بغرس القيم الأخلاقية والإنسانية، ومفهوم الولاء للوطن، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه، وقدراته العقلية والبدنية، وتحفيز التعلم المبكر، واحترام البيئة والمحافظة عليها.

ثم قدمت الطالبة بخيتة الكتبي إحدى خريجات حضانة جامعة الشارقة لعام 2010 شعر في حب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخريج والهدايا على الأطفال الخريجين والتقاط الصورة التذكارية.

شهد الحفل الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، والدكتورة شريفة المرزوقي مديرة المركز الإعلامي، والأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة، والأستاذ عبد الرحمن الهاشمي مدير إدارة الخدمات، والأستاذة شيخة النقبي مديرة إدارة الموارد البشرية، والأستاذة بخيته الخاطري مديرة السكن الداخلي للطالبات، والدكتور هشام عبد الحليم مسؤول الأنشطة الطلابية.