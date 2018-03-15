د. نصر يؤكد أهمية منتدى أخلاقيات العمل الإعلامي

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة بالإنابة، يأتي منتدى أخلاقيات العمل الإعلامي "الأسس والتحديات"، وسط أحداث جسام تمر بها المنطقة، وكما نعرف أن الأداء الإعلامي تشوبه الكثير من السلبيات في هذه الآونة، من هنا وجدنا أنه بات لزاماً علينا في كلية الاتصال، أن نناقش هذا الموضوع، مع نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لكي نضع التوصيات المناسبة، التي قد تنير لنا الطريق نحو إيجاد مخرج لهذا الموقف الذي نمر به.



وأضاف، لقد شهد منتدى أخلاقيات العمل الإعلامي "الأسس والتحديات"، حضوراً كثيفاً، وجميع المداخلات صبت في صميم هذا المنتدى وأهدافه، ومن المنتظر أن نناقش في منتصف الشهر المقبل، بمنتدى آخر، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أخلاقياً.