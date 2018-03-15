معتز الدمرداش: منتدى أخلاقيات العمل الإعلامي حدث هام

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال الإعلامي المصري معتز الدمرداش، إن منتدى أخلاقيات العمل الإعلامي "الأسس والتحديات" في كلية الاتصال بجامعة الشارقة، مناسبة مهمة جداً لمناقشة موضوع حيوي بالنسبة لمهنة الإعلام، وبالنسبة للإعلام التلفزيوني وتقديم البرامج.



وأضاف لـ "الشارقة 24"، كما قلت نحن نعيش في زمن أصبح فيه التنافس شرساً جداً، مع تزايد القنوات الخاصة، في ظل رغبة شديدة من صانع الإعلام ومقدم البرامج، للاستحواذ على أكبر قدر من المشاهدة، وبسبب الظروف الضاغطة يلجأ إلى إعلام الإثارة، وهو أمر غير مقبول، لأنه بالإمكان تقديم إعلام قوي وجذاب، من دون اللجوء إلى التجاوزات، ومن هنا جاءت أهمية هذا المنتدى.



وتابع الدمرداش، أن هذا المنتدى وما يطرحه من قضايا، وكذلك أهمية التفاعل بين الإعلاميين والمجتمع الأكاديمي والأجيال الجديدة والطلبة، الذي يستعدون للانطلاق نحو هذه المهنة في المستقبل، مهم جداً لتبادل الخبرة والتجربة معهم، وهو في بداية عمرهم المهني، لإيجاد جيل من الإعلاميين يحترم المهنية، ويستطيع مواجهة المتغيرات والتحديات.