افتتاح معرض "الرؤى المعاصرة" بجامعة الشارقة

الشارقة 24:

افتتح سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة معرض "الرؤى المعاصرة" لأساتذة كلية الفنون الجميلة والتصميم في الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الصاحب علي القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، وعدد من أساتذة وطلبة الكلية.



ويعد هذا المعرض فرصة لأساتذة الكلية لعرض مشاريعهم الفنية وتعريف الطلبة بالوسائل والتقنيات ومفاهيم صناعة الفن التقليدي والمعاصر، وكذلك تشجيعهم على الابتكار والإبداع في مشاريعهم من خلال التعرف على مدارس مختلفة للأشكال الفنية المعاصرة وذلك ضمن هدف عام مجمله البحث عن معنى ومفهوم الفن المعاصر.



تجول مدير الجامعة في أجنحة المعرض وتعرف على القطع والمشاريع الفنية المعروضة والتي استخدم أساتذة الكلية في إنشائها وسائل وتقنيات فنية مختلفة مثل طباعة السلك سكرين، والطباعة الرقمية، والنحت، وهندسة الديكور، وقد حاولوا من خلال مشاريعهم الفنية المعروضة هذه إعادة إحياء الثقافة والتقاليد عبر الأعمال الفنية المعاصرة.



ويحث المعرض المشاهد على التمعن في القطع الفنية البصرية المعروضة وتغيير رؤيته وانطباعه للفن المعاصر ومعناه.



تم خلال المعرض تقديم مقترح تصميم معماري مميز لنادي اجتماعي لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشارقة، يتميز بأنه معاصر وصديق للبيئة في نفس الوقت، كما تم تقديم بعض الصور غير مكتملة المشهد بهدف تحفيز المشاهد على التساؤل عن معنى الفن المعاصر وأهدافه.