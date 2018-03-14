جامعة زايد تكرم 960 من طلبتها الحاصلين على درجة الشرف

الشارقة 24:

شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، الحفل السنوي الذي أقامته الجامعة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتكريم طلبتها المتفوقين، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، وذلك في يومين منفصلين بكل من حرمي الجامعة بأبوظبي ودبي.

تم خلال الحفل تكريم 960 طالباً وطالبة من الحاصلين على درجة الشرف "لائحة العميد"، في الفصل الدراسي الأول بمعدل درجات تراكمي "3.6 فأعلى"، في شتى المجالات الأكاديمية، في حضور أولياء أمورهم.

وتوزع المكرمون على 585 طالباً وطالبة في حرم الجامعة بأبوظبي، و375 طالباً وطالبة في حرمها بدبي.