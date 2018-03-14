جامعة زايد توفر 80 وظيفة في معرض الإمارات للوظائف 2018

الشارقة 24:

تستعرض جامعة زايد، خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2018، المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، 80 وظيفة للمواطنين في مختلف القطاعات الإدارية بفرعيها في كل من أبوظبي ودبي.

وافتتح سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد منصة الجامعة في المعرض، وأكد حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المعارض والمناسبات لدعم فرص توظيف الشباب وزيادة نسب التوطين.

وقال مدير جامعة زايد: "إن الجامعة تنتهج استراتيجية توطين قائمة على استقطاب الشباب الإماراتيين الواعدين من الخريجين الجدد الذين أظهروا تميزاً في مساراتهم الدراسية، وكذلك الخريجين العاملين بالفعل من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية المتميزة".

وأضاف: "أن نسبة التوطين في الجامعة تبلغ حالياً 49 % من إجمالي الموظفين (أعضاء الهيئة الإدارية)، أما نسبة المواطنين مقارنة بإجمالي العاملين بالجامعة من هيئة إدارية وهيئة تدريسية فتبلغ 24%".