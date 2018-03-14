"الشارقة لعلوم الفضاء والفلك" ينظم محاضرة بعنوان "كيف سينقذ يوم الكويكبات العالم"

الشارقة 24:

بهدف نشر التوعية لدى الطلبة والعامة حول الكويكبات وطرق حماية الأرض منها، نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك محاضر بعنوان "كيف سينقذ يوم الكويكبات العالم"، ألقاها الدكتور غريغورجي ريخترز مخرج ومنتج سينمائي وأحد مؤسسي "يوم الكويكب"، بحضور عدد من أساتذة وطلبة جامعة الشارقة، وكانت بعض محاورها: التعريف بيوم الكويكب الذي يقع في 30 يونيو كل عام وأهميته، والطرق التي يمكن اتخاذها لحماية الأرض من الكويكبات والحطام الفضائي.

وناقش الدكتور ريخترز بعض الإجراءات المتبعة للكشف عن الكويكبات المتجهة نحو الأرض وطرق الحد من اصطداماتها كتواجد تلسكوبات تتمكن من الكشف عنها مسبقاً، إلى جانب التقنيات والتجارب التي يقوم بها علماء الفضاء لتغير مسارها.

يسعى "يوم الكويكب" لنشر التوعية حول الكويكبات وأخطار اصطدامها مع الأرض ويعمل على تشجيع الطلبة والعلماء والعامة لابتكار حلول وتقنيات جديدة أو دعم البحوث والتجارب للحد من حوادث اصطدام الكويكبات مع الأرض، ويساهم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بنشر التوعية حول هذا الحدث وأخطار اصطدامات الكويكبات وغيرها من الحطام الفضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال بعض المشاريع كشبكة أبراج مراقبة الحطام الفضائي، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء والدكتور إلياس فيرنيني نائب مدير المركز للمختبرات والمرصد، كالمحقق الرئيسي للمشروع، وهو أيضاً منسق "يوم الكويكب" في الإمارات العربية المتحدة.