"أميركية الشارقة" تطلق فعاليات مهرجان اليوم العالمي الخميس

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، تنطلق يوم الخميس، فعاليات مهرجان اليوم العالمي، الذي تنظمه الجامعة، ويستمر يومين.

ويضم المهرجان، 33 جناحاً يقدم كل منها، عادات وتقاليد وثقافة تلك الدول، ويتيح الفرصة للطلبة، لعرض عاداتهم وتراثهم، عبر الفن والملابس والعمارة والأكلات الشعبية.

ويسلط المهرجان، الضوء على مختلف التقاليد الثقافية، وتعدد الجنسيات التي يمثلها طلبة "أميركية الشارقة"، من خلال تحويل حرم الجامعة، إلى مهرجان يزخر بالثقافات المتعددة .