"جامعة الشارقة فرع كلباء" تنظم محاضرة "الإبداع والابتكار"

الشارقة 24:



نظمت كلية القانون بفرع جامعة الشارقة بكلباء، ندوة بعنوان "الإبداع والابتكار نظرة قانونية معاصرة"، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار.



ترأست الندوة الدكتورة فاطمة المراشدة النائب الأكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع بكلباء، وبحضور الأستاذ محمود الأنصاري النائب الإداري والمالي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع بكلباء، والدكتور علي الزعابي النائب الإداري والمالي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع بخورفكان، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بكلية القانون فرع كلباء، وعدد من موظفي المؤسسات الحكومية، عقدت الندوة على جلستين وتضمنت مجموعة من المحاور المختلفة.

حيث جاءت الجلسة الأولى حول موضوع الإبداع والابتكار في إطار القانون الخاص، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان الإبداع والابتكار في إطار القانون العام.