كلية الإدارة بجامعة زايد تطرح برنامجاً جديداً لريادة الأعمال الاجتماعية

الشارقة 24:

دخلت كلية الإدارة بجامعة زايد، مؤخراً، في تحالف مرموق مع كلية هارفارد للأعمال، والواقع مقرها في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك للاستفادة من الوصول الحصري إلى أحدث المناهج والبحوث والموارد الإلكترونية في مجالات الإدارة والأعمال، والتي تخضع فيها للتحديث المستمر.

وتعني هذه الخطوة انضمام كلية الإدارة بجامعة زايد إلى الشركاء المندرجين ضمن شبكة "الاقتصاد الجزئي للتنافسية"، التابعة لـ "معهد الاستراتيجيات والقدرة التنافسية" في كلية هارفارد للأعمال.

وقد تم بالفعل دمج الأعمال، التي قادها البروفيسور مايكل بورتر، مؤخراً، حول خلق قيمة مشتركة، في برنامج دراسي جديد تم طرحه في جامعة زايد بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية والقيمة المشتركة"، وهو مادة دراسية أساسية في تخصص ثانوي جديد مقترح لريادة الأعمال ستطرحه كلية الإدارة.

وفي إطار هذا التحالف الذي يمثل جامعة زايد فيه الدكتور برندان غالبريث الأستاذ المشارك في ريادة الأعمال بكلية الإدارة، شارك في ورشة العمل السنوية التي عقدتها شبكة "الاقتصاد الجزئي للتنافسية"، على مدى ثلاثة أيام في كلية هارفارد للأعمال.

وقال الدكتور غالبريث: "لقد ظل اسم مايكل بورتر دائماً ولعدة عقود مرادفاً لقيادة الفكر في ميدان الاستراتيجية والقدرة التنافسية، كما أنني أشعر بسعادة خاصة تجاه العمل الذي قام به البروفيسور بورتر، مؤخراً، في "خلق القيمة المشتركة"، إذ يبدو جليّاً أن مزيداً من الشركات العالمية أضحت تحقق المزايا الاستراتيجية والمنافسة الاستراتيجية من خلال انطلاقها إلى ما هو أبعد من نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، ألا وهو خلق القيمة المشتركة".