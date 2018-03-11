ملتقى "صناع الغد" يعقد أبريل في جامعة الشارقة

الشارقة 24:

برعاية سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ينظم طلبة قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة "ملتقى صناع الغد" الثاني، والذي سيعقد 10 أبريل 2018 بقاعة الرازي في مجمع الكليات الطبية بجامعة الشارقة.

سيستضيف الملتقى جميع فئات المجتمع من طلبة المدارس والجامعات إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة المهتمين في مجال تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

يهدف الملتقى إلى السير على نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تعزيز وتنمية مكانة الشباب في مجتمع دولة الإمارات، كما يأتي تأكيداً على كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في كتاب "ومضات من فكر"، بقوله "لا يوجد كلمة المستحيل في قاموس شعب دولة الإمارات".

سيدعم الملتقى العديد من الأفكار التي تستحق النشر لتحفيز ثقافة الإبداع والرقي بالفرد والمجتمع، كما سيركز في نسخته الثانية على أهمية التواصل مع المجتمع وتبادل ومناقشة الأفكار ذات القوة والقدرة على إحداث تغيير في حياتنا، وعالمنا، وتحديداً في عالمنا العربي.