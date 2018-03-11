جامعة الشارقة تنظم ورشة "التمكين الإيجابي للمرأة في الإمارات"

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، نظمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ورشة عمل بعنوان "التمكين الإيجابي للمرأة في الإمارات".

هدفت الورشة إلى تعريف طالبات الجامعة بحقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية ومواءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تعريفهن بدور المرأة بين الماضي والحاضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود الدولة في تمكين المرأة.

كما تضمنت الورشة عدداً من المحاور منها: حقوق المرأة في التعليم، والحقوق القضائية، والاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة، ألقاها المقدم الدكتور محمد خليفة الحمودي رئيس قسم التنسيق المحلي بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بحضور الدكتور حسين العثمان القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، والدكتور خليل المدني نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطالبات.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية للطالبات، وذلك في المجمع الرياضي للسيدات بمشاركة طالبات الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأسرهم، بهدف ربط مجتمع جامعة الشارقة وخلق روح التعاون وإدخال الفرحة في قلوبهم، إلى جانب تعزيز مكانة المرأة وتفوقها في المجتمع، واختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين والمشاركين بالأنشطة المختلفة.